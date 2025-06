Homem foragido é preso em camelódromo de Campo Grande

Na manhã da última quinta-feira (26), por volta das 10h, um homem de 25 anos foi preso no camelódromo de Campo Grande. Ele possuía mandado de prisão em aberto.

Em investigação, o indivíduo foi identificado e foi descoberto que ele estava em um dos comércios do local. A polícia foi até o local e realizou a captura do foragido.

O homem foi conduzido delegacia e depois foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece.

A prisão foi realizada pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI).

