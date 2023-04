Homem foi assassinado em Dourados após se insinuar para autor do crime

Fernando Pedroso, 40, vulgo “Durex”, encontrado morto na manhã de quarta-feira (26), teria ‘dado em cima’ do principal suspeito de ter cometido o crime na última quarta-feira (26), em Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News e conforme informações policiais, elementos apontam que esse teria sido o motivo inicial para a discussão que ocorreu em uma residência, onde geralmente eles se reuniam para ingerir bebidas alcoólicas. O suposto autor do crime foi preso, na manhã desta sexta-feira (28)

A vítima foi encontrada morta em um trecho de terra todo sujo de lama, no cruzamento entre as ruas Aquidabã e Isidoro Pedroso, região Norte da cidade. Acesse também: Defurv prende responsável por atravessar veículos roubados do Brasil até Bolívia