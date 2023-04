Polícia identifica e prende jovem acusado de matar homem a facadas em MS

Um jovem de 20 anos, foi preso na manhã de hoje (28), acusado de matar a facadas, Fernando Pedroso, de 40 anos, conhecido como “Durex” na Vila Índio, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encontrada morta em um trecho de terra, na última quarta-feira (26), todo sujo de lama.

Conforme apurado pelo Dourados News, a vítima foi encontrada já sem vida, no cruzamento entre as ruas Aquidabã e Isidoro Pedroso, região Norte da cidade. Após a morte, equipes da Polícia Civil iniciou as investigações e identificou o jovem.

Segundo o trabalho da perícia técnica, “Durex” foi assassinato com diversos golpes de um objeto perfurante. A vítima foi encontrado usando apenas roupas íntimas e completamente coberto de lama.

O caso segue aberto e em investigação pela Polícia Civil do município.

