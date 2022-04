Homem fica obcecado após término e acaba preso após ameaçar ex-namorada de morte

A Delegacia de Polícia Civil atendeu ontem (13), a uma denúncia de uma mulher alegando ter sido ameaçada, injuriada, difamada e perseguida por seu ex-namorado, 43, preso no mesmo dia em Dois Irmãos do Buriti, a aproximadamente 100 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a vítima, ela teve um breve relacionamento com o suspeito, por cerca de duas semanas, e que desde o início do relacionamento o mesmo era muito agressivo. Além disso, o suspeito foi várias vezes até a casa dela, com uma faca, para saber se alguém estava com a vítima.

Aos policiais, a vítima informou que, desde o término, o autor passou a persegui-la nos locais onde frequenta, bares e casa de amigos. Portanto, ontem, ele foi até sua residência com uma faca em mãos, abriu a janela de seu quarto, a ameaçou de morte. Quando ela estava acionando a Polícia, o autor fugiu.

Na delegacia, ela prestou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva contra o suspeito. Além disso, a vítima soube por terceiros que o suposto autor estava dizendo que iria ceifar a vida de duas pessoas que estavam andando com a vítima.

Imediatamente após o registro da ocorrência, os policiais prenderam o suspeito em flagrante pelos crimes de Ameaça, Injúria, Difamação e Perseguição Contra Mulher Por Razões da Condição de Sexo Feminino.

Após a finalização dos procedimentos cabíveis, o autuado, que está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, foi encaminhado ao Presídio de Dois Irmãos do Buriti, onde encontra-se à disposição da justiça.