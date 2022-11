Homem ferido a tiros é abandonado em hospital por homens em veículo

Um homem de 41 anos foi abandonado na Santa Casa de Cassilândia, a 418 quilômetros de Campo Grande, ferido a tiros. De acordo com a Polícia Civil que investiga o caso, os suspeitos chegaram a unidade de saúde em um veículo de cor prata.

De acordo com a ocorrência, a atendente do hospital relatou aos policiais que o homem foi deixado no hospital por volta das 22h, por dois homens em um veículo, de modelo celta. Aos funcionários do hospital, eles relataram que encontraram a vítima caída na rua Jacques Aparecido de Moura. Ao serem questionados pelas atendentes, eles não souberam dizer quem seria o autor dos disparos, afirmando que socorreram a vítima e levaram até o hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava inconsciente, por isso não foi possível falar com ele. Há câmeras no hospital que podem ajudar na localização dos suspeitos.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.