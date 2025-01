Homem faz denúncia de falso roubo de veículo na polícia e responderá criminalmente em Três Lagoas

Na última quarta-feira, um homem confessou à polícia que fez uma falsa denúncia de roubo em Três Lagoas. Ele irá responder cxriminalmente pelo falso comunicado.

No último sábado (111), um homem de 52 anos compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas, e noticiou que no dia anterior (10) teria sido abordado por dois indivíduos, em via pública, os quais, em posse de uma faca, teriam no obrigado a entrar no próprio veículo.

Em seguida, teria sido levado para local incerto, onde teria sido mantido amarrado, sendo que os indivíduos teriam subtraído o veículo. No mesmo dia (11), o veículo foi encontrado em via pública, sem as placas.

O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, e na quarta-feira (15), durante a tomada de depoimento da suposta vítima, em face de inconsistências em seu relato inicial, o homem acabou por admitir que não havia ocorrido roubo.

Ele alegou que havia entregado a direção do veículo a um rapaz, em troca de uma porção de droga, e esse rapaz acabou por não devolver o veículo. Temeroso pela reação de familiares, o homem acabou por informar, falsamente, que havia sido vítima de roubo.

Dessa forma, a autoridade policial promoveu as modificações necessárias ao registro e o indivíduo deverá responder pelo crime de comunicação falsa de crime.

As investigações prosseguem no intuito de identificar o suposto jovem, a quem o veículo teria sido entregue.