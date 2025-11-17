Homem embriagado é preso por agredir a própria mãe em Batayporã

Segundo relato da vítima, o filho pegou uma barra de ferro para tentar agredir o companheiro dela, mas ela acabou sendo atingida pela objeto

Na manhã desta segunda-feira (17), um homem de 39 anos foi preso por lesão corporal contra a própria mãe, de 59 anos, na Vila Benedito Schaefer, em Batayporã.

Os policiais faziam diligências no bairro quando ouviram pedidos de socorro vindo da residência e se deslocaram até o local. A vítima relatou que o filho chegou embriagado, iniciou discussão com ela e com o companheiro dela, de 58 anos e em seguida pegou uma barra de ferro para tentar agredi-lo.

No momento do ataque, a mulher acabou ferida e teve que ser encaminhada ao PAM (Pronto Atendimento Municipal), onde recebeu quatro pontos de sutura devido à lesão.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Batayporã para os procedimentos legais.

