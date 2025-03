Homem em fuga invade 4 casas e agride cachorro no Monte Castelo

Toda a ação do homem durou cerca de 40 minutos enquanto ele realizava furtos conforme fugia da polícia

Na tarde do último sábado (22), um homem de de 37 anos, foi preso em flagrante após arrombar uma escola te entar fugir da polícia no bairro Monte Castelo em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu quatro casas e agrediu um cachorro na fuga. O crime aconteceu no fim de semana e toda a ação durou cerca de 40 minutos.

A PM (Polícia Militar) flagrou o homem dentro do colégio e acionou o apoio de outras viaturas, no entanto, ao entrarem dentro da escola, o homem já havia fugido por uma janela.

A polícia então começou a receber denúncias via 190, sobre a invasão das outras residências próximas. Depois dele percorrer as quatro casas, ele foi capturado escondido na sacada de um imóvel.

Na escola, uma série de estragos foram realizados, ele arrancou as câmeras, arrombou portas de salas de aula, danificou a cerca elétrica .

Além disso, também estourou a porta dos fundos de uma residência vizinha, em outras casas quebrou o para-brisas de um Nissan Kicks, arrancou uma TV 75 polegadas do painel, deixando rastros de sangue por onde passou na casa.

Ele ainda durante o furto e a fuga, agrediu um cachorro, da raça buldogue, que estava em uma das casas invadidas. Por fim, toda a ação só parou porque no quarto e último imóvel invadido, ele se escondeu.

Os moradores ainda informaram à polícia que o homem tinha separado para furtar quase 80 metros de fiação de diversos tipos, além de lâmpadas, torneiras, câmera de segurança, marteletes, anel de vedação, caixas de som, lixeira e outras ferramentas.

Imagens de câmeras de segurança serão apresentadas utilizadas para ajudar nas investigações. A maioria das residências possuem câmeras, o que irá facilitar para o colhimento de provas.

Ele acabou preso em flagrante e reagiu dando socos e pontapés nos policiais, que o levaram preso para a delegacia.

