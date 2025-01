Homem é sequestrado em Ponta Porã por quarteto encapuzado; Polícia investiga o caso

Na tarde desta terça-feira (14), em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com Pedro Juan Caballero, um homem de 50 anos foi sequestrado por quatro indivíduos encapuzados. Ele foi retirado de sua motocicleta em frente a um posto de gasolina por um quarteto que estava em um Fiat Toro.

Testemunhas relataram que a abordagem foi rápida, e a moto da vítima ficou ligada e abandonada no meio da pista. O capacete e o tênis do homem foram encontrados próximos ao veículo. Até o momento, nenhum contato foi feito com a família, que ainda tenta obter informações sobre o paradeiro da vítima. Não há detalhes sobre a motivação do crime.

A Polícia Civil de Ponta Porã foi acionada e está investigando o caso. Qualquer pessoa que tenha testemunhado o ocorrido pode entrar em contato, e imagens da área onde o homem foi levado também serão analisadas.