Homem é sequestrado após sair de agência bancária na região central da Capital

Um homem de 56 anos, procurou a delegacia na madrugada de hoje (23), após conseguir escapar de um sequestro ao sair de uma agência bancária, na região central de Campo Grande. Em depoimento, a vítima passou a identificação de três homens, como autores do crime. O caso segue em investigação.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a polícia relatando que por volta das 13h de quarta-feira (21), estava em um caixa eletrônico no Banco do Brasil, na Avenida Afonso Pena, e ao sair, seguiu sentido a praça Ary Coelho em um moto-táxi. Durante o caminho, ele foi abordado por um homem, que mostrou uma arma de fogo e disse “pega o mototáxi e vai até o Horto Florestal, que vamos te seguindo, lá você desce (sic)”. A vítima relatou aos policiais que seguiu as orientações até o local indicado. Segundo o boletim de ocorrência, no Horto Florestal, a vítima foi colocado no banco de trás de um carro de cor prata, ocupado por três homens.

Ainda em depoimento na delegacia, o homem relatou que foi levado para uma casa na Rua dos Barbosas, Bairro Amambaí, onde foi mantido em cárcere privado. Ele ficou preso em um quarto, sob mira de uma arma de fogo. Durante a noite, os autores colocaram a vítima em um veículo e o levaram até um caixa eletrônico de um hipermercado na Rua Brilhante, onde foi obrigada a sacar R$ 1 mil. Além disso, os sequestradores se apoderaram de cartões de banco, celular e documentação pessoal.

Logo em seguida, o homem foi encaminhado de volta a residência, onde ficou preso. Ele ainda disse aos policiais que foi obrigado a usar entorpecentes e ir em caixas eletrônicos sacar mais valores. Os criminosos ainda chegaram a filmar a vítima dizendo “vou mostrar para a polícia e para sua família; sei onde você mora (sic)”.

A vítima relatou ainda aos policiais que na noite de ontem (22), ouviu os sequestradores dizendo “amanhã vamos fazer empréstimo (sic)”. O homem esperou os criminosos dormissem e conseguiu fugir pulando o telhado.

Durante o registro do crime, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, o homem relatou que em sua conta tinha cerca de R$ 11 mil, sem saber dizer quanto foi sacado de sua conta.

