Homem é preso vestido com roupa da vítima que roubou

Um homem de 26 anos foi preso após roubar uma casa e vestir as roupas do proprietário antes mesmo de ir embora do local do crime. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (28), em Corumbá, cidade a 426 quilômetros da capital. No local, já com as vestes do morador, ele foi flagrado pela filha e o genro do casal que residia na casa.

Conforme apurado pelo site Diário Corumbaense, o casal de namorado encontrou o autor em um dos quartos, portando uma faca. A Polícia Militar foi acionada e o genro da família o manteve no local.

Quando abordado, o suspeito que entrou pelos fundos da casa já vestia uma calça jeans nova, pertencente a vítima. No imóvel foram encontrados sinais de arrombamento. O indivíduo foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil e autuado por tentativa de furto.

Com informações do Diário Corumbaense e Dourados News