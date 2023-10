Homem é preso usando documentos falsos em agência bancária da Capital

Um homem de 49 anos, foi preso na tarde de ontem (13), ao tentar abrir uma conta bancária usando documento falso, em uma agência bancária da Capital.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o suspeito chegou em uma agência bancária da Vila Bandeirantes e pediu aos funcionários que gostaria de abrir uma conta. Ao pegar os documentos do rapaz, os atendentes estranharam a foto e resolveram acionar a polícia.

Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito confessou o crime e ainda relatou que foi contratado por um indivíduo na região central. Ele ainda disse que o mandante havia oferecido um aparelho celular e que receberia 20% das transações bancárias realizadas após a abertura da conta.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, onde responderá pelo crime de uso de documento falso. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.

