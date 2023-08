Homem é preso transportando produtos eletrônicos avaliados em R$ 230 mil

Um homem de 25 anos, foi preso em flagrante na noite de ontem (22), transportando produtos eletrônicos avaliados em mais de R$ 230 mil, em um veículo na BR-376, próximo ao distrito de Amandina, a 315 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante o bloqueio policial, quando agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordaram o condutor do veículo. Durante entrevista o motorista apresentou muito nervosismo e em suas respostas, levantando suspeita sobre o comportamento do motorista. Em vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram diversos produtos eletrônicos.

Novamente, ao ser questionado, o jovem afirmou aos policiais que comprou os materiais em Salto del Guairá (PY) e revenderia na cidade de São Paulo (SP), mas não informou o valor que receberia para o transporte.

Os produtos apreendidos, avaliados em R$ 236 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

