Homem é preso transportando maconha e munições de grosso calibre

Um homem que não teve identidade divulgada, foi preso ontem (13), transportando 230 quilos de maconha e munições de grosso calibre, em um veículo na MS-262, em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor disse que receberia R$ 15 mil pelo transporte dos entorpecentes.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais abordaram um VW/Gol. Durante a abordagem, os policiais verificaram que vários fardos estavam no interior do veículo, coberto por uma lona. Após vistoria, a equipe policial descobriu 230 quilos de maconha e 2 munições calibre 5.56, 17 munições calibre .40 e 5 carregadores escondidos no automóvel.

Questionado pelos policiais, o condutor disse ter recebido o veículo com os produtos ilícitos no Paraguai e viajaria até Três Lagoas, onde receberia R$ 15 mil pelo transporte.

O preso, o veículo e os ilícitos foram encaminhados a Polícia Federal do município.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.