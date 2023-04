Homem é preso transportando barras de ouro sem nota fiscal

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi preso no início desta semana, transportando mais de um quilos de barras de ouro, sem a documentação fiscal. Segundo a polícia, o produto está estimado em R$ 320 mil.

O flagrante aconteceu na BR-158, próximo ao município de Paranaíba, a 408 quilômetros de Campo Grande. A apreensão aconteceu no km90, quando policiais rodoviários federais deram sinal de parada a um veículo, VW Amarok, conduzido por um homem. A barra de ouro foi encontrada em um compartilhamento oculto embaixo do banco do motorista sem a documentação legal para o transporte. De acordo com a PRF, foram encontradas 1,1 quilos de barras de ouro.

O motorista e a barra de ouro foram encaminhados para a Polícia Federal de Três Lagoas (MS).