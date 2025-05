Homem é preso por tráfico de drogas após se flagrado na “biqueira” em Bataguassu

Suspeitos foram flagrados comercializando drogas e maconha e outra substância análoga a cocaína foi encontrada no local

Na tarde da última sexta-feira (16), um homem foi preso por tráfico de drogas durante ação em uma residência já conhecida por diversas denúncias de comércio de drogas em Bataguassu.

Durante a vigilância, os policiais observaram a aproximação de um usuário no local conhecido como “Biqueira do Avatar”. Um indivíduo sentado em frente à residência realizou uma entrega rápida ao usuário, levantando suspeitas da equipe.

Os policiais passaram a acompanhar o usuário e registraram imagens no momento da chegada e após a saída. Ao tentar realizar a abordagem, os agentes se identificaram como policiais civis. O suspeito, que carregava algo nas mãos, arremessou um invólucro verde e fugiu correndo pelas ruas do bairro Jardim Campo Grande, sem ser identificado.

O material foi localizado posteriormente por um dos investigadores e continha substância análoga à cocaína. Ao retornar à residência alvo da investigação, policais encontraram dois indivíduos, um deles alegou estar no local apenas para consumo de maconha.

Durante as buscas no interior do imóvel, foram localizadas porções de maconha embaladas, uma quantia em dinheiro em espécie, além de uma sacola plástica cortada sobre a mesa externa com coloração semelhante à do invólucro dispensado anteriormente acompanhada de resquícios de entorpecente e facas possivelmente utilizadas no preparo.

Um dos homens foi presoem flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. As investigações continuam para identificar o indivíduo que conseguiu fugir do local.

A prisão foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.