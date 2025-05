Homem é preso por tentativa de estupro com lesão grave em Três Lagoas

Homem durante o ato criminoso provocou lesão na vítima, que precisou amputar o dedo indicador

Na tarde da última sexta-feira (16), um homem de 42 anos foi preso por tentativa de estupro com resultado de lesão grave contra uma mulher na cidade de Três Lagoas.

A investigação apurou que o autor tentou estuprar a vítima e durante a ação criminosa, provocou um ferimento grave que resultou na amputação do dedo indicador da mulher.

A prisão cautelar do indivíduo foi representada e deferida plea Justiça. O suspeito estaria escondido em uma clínica de reabilitação localizada no município de Paranaíba.

A polícia então localizou e prender o homem que foi levadoo para a unidade policial e em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá.

A prisão do indivíduo investigação do caso foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas e Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba.

