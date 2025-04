Homem é preso por receptação e veículo furtado é recuperado em Dourados

Na manhã desta terça-feira (15), uma operação foi deflagrada para recuperar um veículo furtado e um homem de 28 anos acabou preso no bairro Marambaia, em Dourados.

A prisão ocorreu por volta das 7h, quando os policiais visualizaram um veículo Ford Fiesta no interior de um imóvel na Rua Areia Branca. Ao perceber a presença policial, o homem que estava na casa fechou o portão de forma abrupta, o que levantou suspeitas.

Ao verificarem por cima do muro, os policiais constataram que o veículo possuía placas com registro de furto ou roubo. Diante da situação de flagrante, os policiais adentraram o imóvel e prenderam um homem de 28 anos de idade, pelo crime de receptação.

O indivíduo declarou que havia buscado o carro no bairro Kamel Saad a pedido de uma mulher conhecida como “Duda”, que teria oferecido dinheiro para que ele guardasse o veículo. Ele admitiu ter suspeitado da origem ilícita do automóvel, mas aceitou a proposta por necessidade financeira.

O veículo um veículo com registro de furto em Dourados foi recuperado, serapreendido e será restituído ao verdadeiro proprietário. Já o homem foi conduzido para a delegacia, onde foi formalizada a prisão. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e possíveis conexões com crimes na região.

A operação conjunta foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, e da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.