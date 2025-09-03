Homem é preso por posse irregular de arma após denuncia de violência doméstica, em São Grabriel do Oeste

Na tarde desta terça-feira (2), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão domiciliar em uma propriedade rural após denúncia de violência doméstica e familiar contra mulher. O caso aconteceu em São Gabriel do Oeste, 137 quilômetros de Campo Grande. Durante a denúncia, foi informado que o suspeito possuía armas e munições em sua residência.

Durante a diligência, foram apreendidas duas armas de fogo: uma espingarda calibre .22, com uma munição na câmara, e um revólver calibre .22 Magnum, com oito munições no tambor. Também foram encontrados dois coldres de couro.

O investigado, de 59 anos, confessou espontaneamente ser o proprietário das armas. Diante da posse irregular das armas e munições, o homem foi preso em flagrante pelo crime previsto no Artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste, onde o Auto de Prisão em Flagrante foi devidamente lavrado.

