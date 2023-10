Homem é preso por maus-tratos contra animais e posse irregular de armas em Dois Irmãos do Buriti

A Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti tomou medidas na última quarta-feira, 4 de outubro, ao prender em flagrante um homem pelos crimes de maus-tratos contra animais e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em meio a denúncias de violência doméstica e familiar.

O indivíduo, que é genro da vítima, estava sob suspeita de praticar maus-tratos contra cachorros e ameaças no contexto da violência doméstica. Diante dessas informações alarmantes, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, dirigiu-se à residência do suspeito e deparou-se com uma triste realidade: vários cachorros em condições deploráveis de saúde e bem-estar.

Além da crueldade contra os animais, a equipe policial encontrou uma quantidade considerável de munições calibre .36 e .38, bem como uma espingarda calibre .36. O homem foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o material apreendido. Durante os interrogatórios, o indivíduo admitiu ser o proprietário da arma de fogo encontrada.

Com informações da Depac