Homem é preso por estupro de vulnerável em Cassilândia

Nesta terça-feira (15), um homem de 40 anos condenado por estupro de vulnerável foi preso em Cassilândia. A prisão ocorreu na zona rural do município, a aproximadamente 35 km da área urbana.

O paradeiro do homem foi descoberto pela polícia que realizou a captura do indivíduo. Ele é condenado a 14 anos de reclusão pelo crime

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permancerá. A prisão foi realizada pela Delegacia de Cassilândia.

