Homem é preso por estuprar sobrinho enquanto garoto dormia

Um homem, de 45 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (6), suspeito de estuprar o sobrinho, um menino de 11 anos, dentro do quarto enquanto o garoto dormia em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o tio da criança que morava na mesma casa da vítima, tampou a boca do menino para cometer o abuso sexual e disse que não era para ele contar nada para a mãe.

Em seguida, a mãe percebeu as lesões nas partes íntimas do corpo do filho e acionou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram populares revoltados com o criminoso, tentando invadir a residência, onde estava o autor.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A polícia civil está investigando o caso.