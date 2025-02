Homem é preso por esfaquear colega em fazenda de Juti

Na madrugada desta quarta-feira (19), um homem de 33 anos acusado de esfaquear um colega de trabalho, de 31 anos foi preso em uma fazenda no município de Juti.

Por volta das 2h25, as polícias foram informadas do ocorrido e então foram atrás do suspeito. Eele identificado como U.C. e preso em flagrante. A faca utilizada no crime também foi apreendida.

De acordo com as investigações, o autor e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando se desentenderam. Durante a discussão, o suspeito desferiu dois golpes de faca contra a vítima, causando ferimentos graves.

O suspeito foi autuado por lesão corporal grave e permanece preso à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada pelas Polícias Civil e Militar.