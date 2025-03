Homem é preso por dívida de pensão alimentícia após perseguição e danos ao carro de ex-companheira em Nova Andradina

Na noite desta sexta-feira (21), um caso de perseguição resultou na prisão de um homem em Nova Andradina. O atual namorado de uma mulher foi ameaçado pelo ex-companheiro dela, que invadiu a residência do casal e tentou agredi-lo. Assustado, o homem fugiu a pé, deixando para trás seu veículo, um VW Gol prata, com as chaves e a carteira dentro da casa.

Após a fuga, o rapaz encontrou uma viatura da Polícia Militar e pediu ajuda. Quando os policiais retornaram ao local, o carro da vítima foi encontrado danificado, com o para-brisa quebrado, amassados no capô e outras avarias.

No entanto, ao registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, o atual namorado da mulher foi preso. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

Com jornal da Nova