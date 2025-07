Homem é preso por dirigir embriagado e bater em poste; esposa tentou assumir culpa

Na madrugada desta segunda-feira (7), um homem de 45 anos foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado e colidir com um poste na Avenida Três Barras, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. A esposa, que estava como passageira, tentou assumir a responsabilidade pelo acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que atendia outra ocorrência nas proximidades por volta de 0h30, foi acionada para prestar apoio. Ao chegarem ao local, a mulher afirmou que conduzia o veículo pela Rua Heitor Laburu e, ao tentar acessar a avenida, perdeu o controle da direção durante uma discussão com o marido, batendo no poste.

No entanto, uma testemunha que presenciou o acidente relatou aos agentes que o condutor era, na verdade, o homem, e que a mulher só chegou ao local momentos depois, dirigindo um VW Voyage.

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi submetido ao laudo de constatação de embriaguez, que confirmou o estado alterado. O carro foi recolhido, e uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para atender o suspeito, que reclamava de dores no peito. Ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário, onde permanece sob escolta policial.

O acidente danificou o poste de energia, que ficou torto com o impacto. Apesar disso, o fornecimento de energia no bairro não foi comprometido, mas há risco de a estrutura cair. O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

