Homem é preso por descumprir medidas protetivas contra a própria mãe em Três Lagoas

Suspeito já fez ameaças a vítima, tem costume de invadir o local e havia sido liberado recentemente do sistema prisional

Na última sexta-feira (6), um homem de 28 anos foi preso preventivamente pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência contra a mãe e violação de domicílio em Três Lagoas.

Segundo a polícia, o homem preso já ameaçou de morte a própria mãe em diversas ocasiões e havia sido recentemente liberado do sistema prisional, mas voltou a invadir a residência da vítima, desrespeitando as medidas judiciais impostas.

O local possui câmeras de segurança e cerca elétrica instaladas, mas o suspeito conseguiu invadir o local mesmo assim. Ele é usuário de drogas e tem o costume de adentrar o local sem autorização.

Com a nova invasão no local, a mãe procurou a Dam para comunicar o descumprimento das medidas protetivas de urgência.

A prisão preventiva do suspeito foi foi deferida pelo Poder Judiciário e após várias buscvas em diferentes pontos da cidade, a equipe da Dam conseguiu localizar e capturar o suspeito na manhã da última sexta-feira.

