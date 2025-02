Homem é preso por consumo e revenda de drogas no bairro Jardim Itália, em Dourados

Na noite desta quinta-feira (27), um homem trans, identificado apenas como Jeferson foi preso por revender porções de entorpecentes, no bairro Jardim Itália, em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande. O caso aconteceu quando os policias estavam realizando rondas na Rua São Francisco.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, durante ronda, os agentes policiais viram um aglomerado de pessoas próximo a uma residência. Aos serem abordados e revistados, todos foram liberados.

Entretanto, no bolso de Jeferson que também estava no local, foram encontradas seis porções de pasta-base de cocaína e duas porções de cocaína. Ao todo, foram apreendidas 30 gramas. O suspeito também possuía R$301,00 em dinheiro, uma nota de cinco dólares e duas notas de mil bolívares.

À policia o suspeito confessou ter comprado as drogas naquela manhã por R$ 100 e revendia os entorpecentes em porções menores. Segundo ele, não conhecia o traficante do qual adquiriu as substancias.

No local foram encontrados dois celulares que Jeferson afirmou não serem seus e duas trouxinhas de maconha no chão.

Jeferson foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)