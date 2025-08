Homem é preso em Sidrolândia após invadir casa e estuprar vizinha de 17 anos

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na madrugada desta sexta-feira (1°), suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos no bairro São Bento, em Sidrolândia, município distante 70 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, vizinho da vítima, invadiu a residência da jovem, sabendo que seu pai não estava em casa.

Conforme informações preliminares, o agressor morava em uma casa no mesmo terreno da vítima. Ele teria invadido o imóvel pela porta dos fundos, arrastado a menina pelo pulso até o quarto e cometido o crime.

Após o crime, o suspeito teria pedido o número de telefone e a chave Pix da adolescente para “pagar pela relação”, e em seguida fugiu. A vítima conseguiu ligar para a tia, que a levou para um local seguro e acionou a Polícia Militar.

A Força Tática da PM localizou o homem em sua casa, onde ele tentou resistir à prisão, mas foi contido e levado para a delegacia de Sidrolândia. O suspeito nega a agressão, alegando ter apenas “passado a mão” na vítima. O crime está sob investigação.

A adolescente foi encaminhada para atendimento médico e está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. A imprensa local informou que a jovem se mudou para a cidade há pouco mais de um mês com o pai. A mãe e os irmãos devem se juntar a eles em agosto.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais