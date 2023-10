Homem é preso em MS após ser condenado a 5 anos por homicídio em SP

Um jovem de 27 anos, condenado a cinco anos de prisão por matar a tiros um homem de 34, em Araçatuba (SP), em 2015, foi preso na noite de ontem (28), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, a condenação foi decretada no mês passado.

Conforme informações da Polícia Civil, o jovem matou a tiros, o homem em Araçatuba, junto com outras pessoas, sem relatar detalhes do crime. O rapaz foi condenado no mês passado a cinco anos de reclusão pela prática do crime de homicídio, expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais e Anexo do Júri, da Comarca de Araçatuba. Após a condenação, foi solicitado o apoio da SIG (Seção de Investigações Gerais) de Três Lagoas/MS para sua prisão.

Diante do mandado de prisão, os policiais identificaram a sua localização e o prenderam em uma residência de Três Lagoas.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão e após a realização do exame de corpo delito, foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde espera a transferência para o Estado de São Paulo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.