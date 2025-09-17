Homem é preso em Ivinhema após descumprir medida protetiva

Suspeito foi flagrado no quintal de casa da ex-companheira e havia rompido tornozeleira eletrônica

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (17) em Ivinhema, após descumprir medidas protetivas de urgência concedidas à sua ex-companheira. Ele foi encontrado no quintal da residência da vítima, apesar da determinação judicial que proibia a aproximação.

Durante a ação da Polícia Civil, os investigadores constataram que o suspeito havia rompido a tornozeleira eletrônica que usava desde sua recente saída do sistema prisional. Conduzido à Delegacia de Polícia de Ivinhema pela equipe da SIG, ele foi autuado pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

