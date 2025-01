Homem é preso em Guia Lopes da Laguna por tráfico de drogas e envio de entorpecentes a São Paulo

Na tarde de ontem (15), um homem de 42 anos, investigado pelo tráfico de drogas na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e pelo envio de entorpecentes para o estado de São Paulo, foi preso em Guia Lopes da Laguna.

De acordo com a Polícia Civil, a delegacia obteve acesso a dados celulares do suspeito, os quais continham provas de seu envolvimento com uma rede de tráfico de drogas atuante no estado.

O suspeito já havia sido alvo de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em 2024, durante a “Operação Xeque Mate”, realizada pela Polícia Civil em Guia Lopes da Laguna.

Com base na coleta de novas provas e elementos de convicção durante a investigação, a Autoridade Policial de Guia Lopes da Laguna solicitou a Prisão Preventiva do suspeito.