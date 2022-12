Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar a própria filha de 14 anos, em Ponta Porã, distante 313,4 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo informações, a menina de 14 anos foi até a 1° Delegacia de Ponta Porã denunciar o crime acompanhada da irmã do meio, também menor de idade, de 17 anos, que presenciou o episódio de estrupo.

Durante o depoimento, a vítima confirmou a ocorrência do fato e contou que era violentada frequentemente a pelo menos cinco meses pelo genitor, que a ameaçava para que ela contasse para alguém.

Devido a mãe das adolescentes ser cadeirante, o irmão de 18 anos foi comunicado para acompanhar os depoimentos prestados, também foi acionado pela delegacia um representante do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), que irá prestar acompanhamento psicológico à vítima.

Ainda presente o estado flagrancial, uma equipe da polícia civil se dirigiu imediatamente a residência do autor, momento em que foi dada voz de prisão e realizada sua condução ao 1° DP. O homem foi autuado em flagrante pelo delito tipificado no artigo 213 do código penal, além do crime de injúria, art. 140, por xingamentos proferidos a comunicante no momento de sua condução. Diante da gravidade em concreto dos fatos, risco de reiteração, e as ameaças proferidas pelo autor, a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.