Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas e adolescente de 15 anos é encaminhada como testemunha, no bairro Jardim São Conrado

A Policia Civil nesta segunda-feira (3) prendeu um homem. de 31 anos, com acusação de tráfico de drogas. A ação aconteceu durante o monitoramento de uma residência com movimentações suspeitas no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande. Um menor, de 15 anos, foi encaminhada como testemunha.

Em uma viatura descaracterizada, os agentes monitoraram o imóvel, avistando uma motocicleta com duas pessoas saindo do interior da residência. Segundo as informações policiais, o piloto aparentava possuir um volume na parte da frente da blusa. Após algumas quadras, a dupla recebeu ordem de parada, que desobedeceram, parando apenas quando cercados pela equipe policial.

O piloto, de 31 anos, estava acompanhado de uma menor, de 15 anos. Durante revista, foram encontrados 02 porções de cocaína na forma de pó e 10 porções de cocaína na forma de crack, com o homem. Ao ser questionado sobre os entorpecentes, ele informou que já havia cumprido pena pelo crime de tráfico de drogas e que possuía mais porções em sua residência.

No local indicado foram encontrados 22 porções de maconha na forma de haxixe e 26 porções de cocaína, tanto na forma de pó quanto na forma de crack. Somadas as porções de maconha totalizaram 29,4g e as porções de cocaína somaram 260g. Uma arma de fogo também foi apreendida com diversas munições.

O Homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e a menor foi encaminhada como testemunha, uma vez declarado que possuía conhecimento dos fatos. Ambos foram levados até a sede da DENAR.