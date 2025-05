Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra companheira em Ribas do Rio Pardo

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (21) pela Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, a cerca de 100 quilômetros de Campo Grande, após agredir brutalmente sua companheira durante a noite anterior, em uma residência localizada na zona rural do município. Ele responderá por tentativa de feminicídio.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima relatou queo crime aconteceu por volta das 23h30 de terça-feira (20), enquanto ela dormia ao lado da filha de 13 anos. D.A.S. chegou ao local embriagado e sob efeito de entorpecentes, arrombou a porta da casa e deu início a uma série de agressões físicas.

A mulher foi espancada com socos, teve um prato quebrado em sua cabeça e foi golpeada com um tijolo. Segundo o depoimento, o agressor ainda a arrastou pelos cabelos e fez ameaças de morte. A filha adolescente presenciou parte do ataque.

Logo após tomar conhecimento do caso, a equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo deu início às diligências e conseguiu localizar o autor a cerca de 60 quilômetros do município, ainda na zona rural. Ele foi preso em flagrante.

Ainda conforme a polícia, a vítima recebeu atendimento médico e está sob proteção. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil apura se o agressor já tinha antecedentes por violência doméstica ou histórico de ameaças.

A Delegacia reforça que casos de violência contra a mulher devem ser denunciados imediatamente por meio do telefone 190 da Polícia Militar, da Central de Atendimento à Mulher (180) ou diretamente nas delegacias da região.

