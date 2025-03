Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Nova Andradina

No último domingo (09), um homem de 52 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável na cidade de Nova Andradina.

O homem é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos de idade, após uma confraternização em uma residência, na área urbana da cidade.

De acordo com informações da polícia, a vítima teria ido até a casa de uma amiga, que é sobrinha do autor e lá passaram o dia se confraternizando. Ao final das comemorações, decidiram que iriam dormir todos no local, sendo que a vítima e sua amiga foram dormir em um quarto e o autor foi dormir em um outro cômodo da casa.

No entanto, no meio da noite, a vítima relata que acordou já na cama do indivíduo, com hematomas pelo corpo e sinais que havia sido abusada sexualmente. Diante disso, os policiais civis saíram ao encalço do homem e o capturam em flagrante, numa residência, no bairro Argemiro Ortega.

A vítima foi submetida a exames periciais, tomou todos os medicamentos necessários do protocolo de abusos sexuais, bem como obteve toda a assistência da rede de proteção à mulher. O autor, por sua vez, interrogado, confessou o crime.

O suspeito também já foi investigado por delitos do mesmo tipo, quando foi denunciado, no passado, também por abuso sexual de um mulher com deficiência intelectual . O investigado permanecerá preso, à disposição da justiça.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Nova Andradina.

