Homem é preso em flagrante por enviar maconha de MS para o Espírito Santo pelo Correios

Investigação do caso foi feita com parceria da PF e Correios

Na última sexta-feira (25) um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas praticado por meio do envio de entorpecentes via postal.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de oito quilos de maconha. A substância enviado do estado de Mato Grosso do Sul seria enviada com destino a cidade de Castelo, no Espírito Santo.

As investigações tiveram início a partir de um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e o setor de inteligência dos Correios. O trabalho continua com o objetivo de dentificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

O investigado poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, com aumento de pena em razão da interestadualidade do delito.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.