A mulher contou que, ao chegar à casa de sua mãe acompanhada de seu atual namorado, percebeu que o suspeito estava do lado de fora. O agressor, então, entrou em contato com os familiares da vítima e começou a proferir ameaças, afirmando que não aceitava o fim do relacionamento e que a mataria. Em áudios gravados, ele dizia: “vou te picar na bala”.

Durante o ocorrido, o suspeito conseguiu forçar a entrada na residência usando sua bicicleta e empurrou a vítima. No auge da agressão, ele olhou nos olhos dela e reforçou a ameaça: “olhe bem no fundo dos meus olhos e não esqueça: eu vou te matar”.

Após a prisão, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência para garantir sua segurança, proibindo o agressor de se aproximar dela.