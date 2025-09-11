Homem é preso em flagrante com 340 kg de maconha oriundas de Amambai, na BR-153 em Ourinhos

Veículo foi interceptado após denúncia e transportava drogas até o sul do país

Na manhã de ontem (10), um homem foi preso por tráfico de drogas no km 339 da BR-153, em Ourinhos, São Paulo. Ele confessou que carregou o veículo com as drogas em Amambai, no Mato Grosso do Sul.

O veículo um Fiat/Fiorino, foi abordado após uma denúncia informar que ele passaria pela região transportando possíveis produtos ilícitos. Tendo em vista, esse ocorrido, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se posicionaram no trecho indicado, localizaram o veículo suspeito e deram ordem de parada.

Na abordagem, foram solicitados os documentos do condutor e do veículo. Quando questionado sobre a carga transportada, o motorista afirmou que havia descarregado peças em Presidente Prudente (SP) e que o compartimento estava vazio. No entanto, ao abrir a área de carga, os policiais encontraram diversos volumes prensados, confirmando o transporte de maconha, que totalizou 343,818 kg após pesagem oficial.

O suspeito confessou que havia carregado a droga em Amambai e que a entregaria na região metropolitana de Santa Catarina, em troca de pagamento em dinheiro.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ourinhos (SP) juntamente com o veículo e o entorpecente para os procedimentos legais.

