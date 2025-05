Homem é preso em flagrante após agredir companheira em Naviraí

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde da última quarta-feira (22), acusado de agredir brutalmente sua companheira, de 40 anos. A prisão foi efetuada por agentes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). O caso ocorreu na cidade de Naviraí, a 367 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes tiveram conhecimento da situação após receberem uma ligação da filha da vítima, que relatou ter encontrado a mãe desacordada e com diversos ferimentos pelo corpo. Os policiais se dirigiram ao local e constataram que a mulher apresentava sinais evidentes de agressão. Ela confirmou que havia sido espancada pelo companheiro.

A vítima foi levada para atendimento médico devido à gravidade das lesões. Enquanto isso, outra equipe policial realizou buscas na região com o objetivo de localizar o suspeito. O homem foi encontrado pouco depois e conduzido à delegacia após receber voz de prisão.

Segundo relato da vítima, a agressão teve início após uma discussão entre o casal. Ela contou ter sido espancada com socos, chutes, puxões de cabelo, estrangulada e golpeada com um objeto cortante. Em um momento de descuido do agressor, conseguiu fugir e buscar ajuda.