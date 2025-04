Homem é preso em flagrante após agredir companheira com cabo de vassoura em Dourados

Um homem, de 57 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso em flagrante após agredir sua companheira. O caso aconteceu na tarde desse domingo (13), na rua Eulália Pires, Jardim Clímaz, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, as agressões aconteceram quando a vítima, de 33 anos, deu falta de um dinheiro guardado debaixo do colchão, que totalizava cerca de R$ 650 e questionou seu companheiro sobre o paradeiro. Após isso, o homem começou a ficar irritado e começou a violentá-la com um cabo de vassoura.

Ele foi preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.