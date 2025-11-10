Homem é preso em Dourados com 9 quilos de haxixe marroquino escondidos em carro

Droga avaliada em R$ 655 mil seria levada do Paraguai até São Paulo, segundo a polícia

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (10) ao ser flagrado transportando 9 quilos de haxixe marroquino escondidos em compartimentos ocultos de um Fiat Uno. A apreensão ocorreu na BR-163, em uma área rural de Dourados.

Durante uma fiscalização na rodovia, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) abordaram o veículo e perceberam que o condutor apresentou versões contraditórias sobre o destino da viagem. Na vistoria, foi encontrado um compartimento adaptado no automóvel onde a droga estava escondida.

O motorista disse ter buscado o entorpecente em Capitán Bado, no Paraguai, e que o levaria até São Paulo (SP), onde receberia R$ 19 mil pelo transporte. O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 655 mil.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, que ficará responsável pela investigação.

/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram