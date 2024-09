Homem é preso em Dourados após abusar sexualmente de uma criança durante festa de 15 anos

Na noite de ontem (22), um homem, de 35 anos, foi preso após abusar sexualmente de uma criança de 2 anos durante festa de aniversário de 15 anos. O caso aconteceu em Dourados por volta das 20h30.

Conforme relatado por convidados que estavam presentes na festa, o homem foi visto no momento em que passou a mão no corpo da criança, que estava acompanhada por sua família no evento. O homem não tinha parentesco com a menina.

A policia foi acionada e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele permanece detido em uma cela da delegacia, à disposição da Justiça.

