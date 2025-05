Homem é preso e veículo furtado em São Paulo é recuperado em Naviraí

Nesta terça-feira (27), foi recuperado um veículo um veículo Toyota Hilux SW4 com registro de furto foi recuperado em Naviraí. Na ação, um homem de 23 anos foi preso.

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam patrulhamento na cidade, quando foram informados por um cidadão sobre um automóvel suspeito, alguns quilômetros à frente, transitando pelo bairro.

Os policiais foram averiguar e encontraram o veículo estacionado na garagem de uma residência. Após checagem, foi constatado um registro criminal, ocorrido no dia 22 deste mês, na cidade de Presidente Prudente (SP).

Em contato com o responsável pela residência, ele informou aos policiais que tinha conhecimento que o veículo era adulterado e que receberia R$ 500 para ficar com o automóvel até sua retirada.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

