Homem é preso de estuprar enteada e sobrinhas por 4 anos

Um homem de 39 anos foi preso na tarde de ontem (22), acusado de estuprar duas sobrinhas e a enteada, de idades entre 11 e 12 anos, em Guia Lopes da Laguna, a 233 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da polícia, as vítimas relataram que os abusos ocorriam no momento em que as vítimas dormiam e ficavam sozinhas com o suspeito. As adolescentes acordavam assustadas e o indivíduo voltava para o seu quarto. Depois de algum tempo, ele também passou a praticar os crimes com elas acordadas e elas não contavam por medo do abusador.

As vítimas passaram por escuta da especializada com uma equipe psicossocial da Polícia Civil e, após a colheita de demais depoimentos no curso da investigação, autoridades enviaram um ofício pela Prisão Preventiva do homem. O pedido teve parecer favorável do Ministério Público e foi deferido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jardim.

O investigado foi preso e encaminhado à sede da Polícia Penal e depois será encaminhado para o Estabelecimento Prisional Máximo Romero, onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com o o art.218, §2°, I do Código Penal, é considerado crime todo ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual, ou mesmo ação de natureza erótica, destinada a buscar o prazer sexual com uma criança ou adolescente. Também pode ser qualquer forma de exploração sexual de criança e adolescente, como incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e à pornografia infantil.

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100.

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

