Homem é preso com R$ 3,3 milhões de cocaína escondidos em tanque de caminhonete

Homem de 41 anos, foi preso na tarde de ontem (26), transportando mais de 40 quilos de cocaína, escondidos em um tanque de combustível de uma camionete Toyota Hilux, na MS-379, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os entorpecentes apreendidos estão avaliados em R$ 3,3 milhões.

O flagrante aconteceu durante um patrulhamento na rodovia, que liga Dourados a Laguna Carapã, quando abordaram o suspeito próximo à Usina São Fernandes. Durante entrevista, o homem afirmou que teria comprado alguns produtos no Paraguai e que estaria levando para a cidade de Presidente Prudente (SP).

Em vistoria os policiais perceberam alterações próximas ao tanque de combustível do utilitário, o que levou a uma busca minuciosa, sendo localizado 40 tabletes de cocaína, que após a pesagem totalizaram 43,5 quilos do entorpecente.

Ao ser novamente questionado, o condutor da camionete afirmou aos policiais que pegou o entorpecente em Ponta Porã e levaria até a cidade de Presidente Prudente, onde receberia R$10 mil pelo transporte.

O material apreendido foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira), em Dourados.

