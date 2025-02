Homem é preso com pistola de 9 mm após ‘bate boca’ em bar no Bairro Santa Fé

Um homem, de 33 anos, foi preso portando uma pistola de 9 milímetros após desentendimento em um bar localizado no bairro Santa Fé, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (9).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário do bar foi quem acionou a polícia após uma discussão verbal com o suspeito, que o ameaçou de morte e teria dito que estava armado. O motivo seria uma mulher frequentadora do estabelecimento.

Logo em seguida, o homem entrou em uma caminhonete Hilux e foi embora do bar. Com isso, o Batalhão de Choque foi acionado e realizou um patrulhamento pela região.

Após algumas buscas, a caminhonete do suspeito foi localizada no estacionamento de uma lanchonete e o homem foi abordado. O homem estava em estado de embriaguez.

Durante revista, os militares encontraram uma pistola Taurus, de calibre 9mm, dentro da Hilux. A arma estava uma munição na câmara carregada e oito no carregador. De acordo com o homem à polícia, ele possuía o registro da arma e apresentou uma cópia do documento da pistola, com validade para novembro de 2032. No entanto, ele negou que tinha porte de arma, afirmando ter apenas o registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), sem apresentar a documentação devida.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. A Hilux foi entregue ao pai do suspeito.

