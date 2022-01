Homem é preso com grande porção de crack e cocaína avaliada por R$ 1,6 mil

Homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas avaliada em cerca de R$ 1,6 mil, nesta quarta-feira (12), em Nova Andradina, aproximadamente 299 quilômetros de Campo Grande. Informações divulgadas pelo site da Polícia Civil, nesta quinta-feira (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais civis estavam realizando diligências para apurar a informação da venda de drogas, do tipo crack e cocaína, logo perceberam uma movimentação suspeita e foi possível verificar a saída de um usuário de drogas do local, com o qual foi localizada uma porção de crack e de cocaína.

Em razão dos fatos, os policiais foram até a residência do suspeito e durante as buscas, os investigadores encontraram uma porção de cocaína, avaliada em cerca de R$ 1.600,00. O entorpecente foi apreendido e o suspeito foi preso em flagrante delito, sendo conduzido para Delegacia de Polícia e posteriormente ao sistema prisional.