Homem é preso com cerca de 500g de maconha em ônibus de Corumbá para Campo Grande

Apreensão ocorreu após denúncia anônima e operação da Polícia Militar; suspeito admitiu transporte da droga

Na noite de segunda-feira (15), por volta das 23h50, a Polícia Militar do 6º BPM apreendeu drogas durante uma operação de fiscalização em Corumbá. A ação foi motivada por uma denúncia anônima que informava sobre um passageiro transportando entorpecentes em um ônibus com destino a Campo Grande.

O veículo foi abordado no local conhecido como Lampião Aceso. Durante a revista, os policiais identificaram o suspeito sentado na poltrona 38. Embora nada tenha sido encontrado em sua bagagem pessoal, a inspeção na mala revelou uma bolsa com um tablete de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 500 gramas.

O homem confessou ter adquirido a droga próximo à rodoviária de Corumbá e disse que pretendia levá-la até a capital estadual. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a droga e um celular apreendido durante a operação.

