Homem é preso com carga de contrabando em estrada rural de Ponta Porã

No carro estavam pneus, cigarros e roupas trazidos do Paraguai; destino final seria Campo Grande

Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (26) em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai, transportando uma carga de produtos contrabandeados. Ele dirigia um VW Gol quando foi abordado na MS-164, em uma área rural do município.

Dentro do carro foram encontrados 23 pneus de carro, 350 pacotes de cigarros de origem estrangeira e um volume com roupas. A carga, segundo o próprio suspeito, seria levada até Campo Grande. Ele disse que receberia R$ 800 para fazer o transporte.

O caso foi encaminhado para os órgãos responsáveis pela apuração dos crimes de contrabando e descaminho.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram