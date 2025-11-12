Homem é preso com 71 quilos de maconha na BR-267 em Maracaju

Suspeito tentou se passar por auditor do Tribunal de Contas durante abordagem do DOF

Um homem de 28 anos foi preso nesta terça-feira (11) com 71 quilos de maconha na BR-267, em Maracaju, região sul de Mato Grosso do Sul. A droga estava em uma Mitsubishi Pajero abordada durante fiscalização do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

De acordo com o registro policial, os agentes faziam bloqueio na zona rural do município quando deram ordem de parada ao motorista. Durante a abordagem, o suspeito se identificou falsamente como auditor do Tribunal de Contas do Estado, informação que foi posteriormente desmentida.

Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha dentro de uma caixa no porta-malas. O homem contou que havia pegado a droga em Ponta Porã e que receberia R$ 6 mil para levá-la até Campo Grande.

O entorpecente, avaliado em cerca de R$ 280 mil, foi encaminhado, junto com o veículo e o suspeito, à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

